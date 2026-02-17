Реклама

Фон дер Ляйен уличили в намерении развязать войну

Филиппо: Фон дер Ляйен намерена развязать войну в Европе в 2027 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в намерении развязать войну в Европе. Об этом он написал в соцсети X.

«Урсула фон дер Ляйен хочет принудительно развязать войну в Европе в 2027 году! За счет поспешного вступления Украины в ЕС и обязательного включения пункта о взаимной обороне Лиссабонского договора!» — заявил политик.

Он отметил, что Европарламент поддержал резолюцию, которая прославляет европейскую армию, финансовые и военные обязательства перед Киевом. Филиппо подчеркнул, что намерения фон дер Ляйен ошеломляют и приводят всех в ужас.

Ранее стало известно, что Европарламент одобрил выделение Киеву дополнительного кредита на сумму 90 миллиардов евро. Комментируя это решение, Урсула фон дер Ляйен заявила, что сильная Украина делает Европу более безопасной.

