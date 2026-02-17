Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:33, 17 февраля 2026Силовые структуры

ФСБ раскрыла организаторов схемы легализации иностранцев из стран Латинской Америки

ФСБ задержала организатора незаконной миграции из Латинской Америки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Регнум»

ФСБ раскрыла организаторов схемы легализации в России иностранцев из стран Латинской Америки с помощью поддельных документов. Об этом сообщает «Регнум» в своем Telegram-канале со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным правоохранителей, фигуранты — группа лиц. Они организовали незаконный канал миграции для граждан одной из стран Латинской Америки и стран ближнего зарубежья.

Задержание попало на видео.

На кадрах видно, как вооруженные силовики ловят фигуранта, кладут его на землю и надевают наручники. В этот момент из рук мужчины падает конверт с документами.

По информации следствия, организатор схемы обманывал мигрантов, пользуясь их незнанием законодательства России. Он оформлял им фиктивное трудоустройство, а потом присваивал их зарплату.

При задержании ФСБ провели обыски на территории загородного дома, где находились общежитие и офис фирмы. В результате были обнаружены и изъяты многочисленные поддельные документы, электронные носители информации и средства связи.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала организатора и 20 членов группы, заработавших на легализации иностранцев 500 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варданяна приговорили к десяткам лет тюрьмы в Азербайджане

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Глава Севастополя объяснил масштабные повреждения после удара ВСУ

    Раскрыто создание новой группировки НАТО для наступления против России

    Россияне пристрастились к готовым японским блюдам

    Россиянин уехал с СВО после разговора с командованием и узнал о грозящем тюремном сроке

    ВСУ превратили Авдеевку в укрепрайон с минными полями

    Раскрыта распространенная ошибка во время завтрака

    ФСБ раскрыла организаторов схемы легализации иностранцев из стран Латинской Америки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok