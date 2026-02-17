ФСБ раскрыла организаторов схемы легализации иностранцев из стран Латинской Америки

ФСБ задержала организатора незаконной миграции из Латинской Америки

ФСБ раскрыла организаторов схемы легализации в России иностранцев из стран Латинской Америки с помощью поддельных документов. Об этом сообщает «Регнум» в своем Telegram-канале со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным правоохранителей, фигуранты — группа лиц. Они организовали незаконный канал миграции для граждан одной из стран Латинской Америки и стран ближнего зарубежья.

Задержание попало на видео.

На кадрах видно, как вооруженные силовики ловят фигуранта, кладут его на землю и надевают наручники. В этот момент из рук мужчины падает конверт с документами.

По информации следствия, организатор схемы обманывал мигрантов, пользуясь их незнанием законодательства России. Он оформлял им фиктивное трудоустройство, а потом присваивал их зарплату.

При задержании ФСБ провели обыски на территории загородного дома, где находились общежитие и офис фирмы. В результате были обнаружены и изъяты многочисленные поддельные документы, электронные носители информации и средства связи.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала организатора и 20 членов группы, заработавших на легализации иностранцев 500 миллионов рублей.