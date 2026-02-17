Дмитриев: Германия нуждается в России и дорого платит за гордыню руководства

Германия нуждается в России и дорого платит за гордыню, заявил специальный представитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Он высказался в связи с поломкой немецкого ледокола в Балтийском море. Российский политик прокомментировал публикацию другого пользователя, который считает, что ФРГ теперь нуждается в российских тяжелых ледоколах для расчистки льда на пути судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) из США.

«Германия нуждается в России и дорого платит за гордыню и ошибки своего руководства», — написал Дмитриев.

Ранее стало известно, что немецкий ледокол Neuwerk застрял во льдах во время работ в Балтийском море.