Германия нашла нового поставщика газа

Der Spiegel: Германия захотела наладить импорт СПГ из Аргентины

Власти Германии рассматривают возможность импорта сжиженного природного газа (СПГ) из Аргентины под государственные гарантии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на публикацию в Der Spiegel.

По данным немецкого СМИ, данные поставки могут начаться в рамках проекта государственной компании Sefe (прежде называвшейся Gazprom Germania) и аргентинской Southern Energy. О том, что обе фирмы достигли соответствующего соглашения, сообщалось еще в декабре 2025 года. Предполагается, что импорт, который составит до двух миллионов тонн ежегодно, начнется до конца следующего года. В итоге на аргентинские поставки придется почти треть общего объема импорта СПГ в ФРГ.

Впрочем, пока окончательного решения о государственных гарантиях данного проекта в Берлине не приняли.

Ранее сообщалось, что отказ Европейского союза от импорта российского сжиженного природного газа обернулся серьезным ростом расходов в энергоемких отраслях промышленности на территории всего ЕС. Как следствие, многие компании этого объединения оказались в ситуации, когда «речь идет уже не о рентабельности или сокращении инвестиций, а о выживании».