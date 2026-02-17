Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:25, 17 февраля 2026Экономика

Германия нашла нового поставщика газа

Der Spiegel: Германия захотела наладить импорт СПГ из Аргентины
Кирилл Луцюк

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Власти Германии рассматривают возможность импорта сжиженного природного газа (СПГ) из Аргентины под государственные гарантии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на публикацию в Der Spiegel.

По данным немецкого СМИ, данные поставки могут начаться в рамках проекта государственной компании Sefe (прежде называвшейся Gazprom Germania) и аргентинской Southern Energy. О том, что обе фирмы достигли соответствующего соглашения, сообщалось еще в декабре 2025 года. Предполагается, что импорт, который составит до двух миллионов тонн ежегодно, начнется до конца следующего года. В итоге на аргентинские поставки придется почти треть общего объема импорта СПГ в ФРГ.

Впрочем, пока окончательного решения о государственных гарантиях данного проекта в Берлине не приняли.

Ранее сообщалось, что отказ Европейского союза от импорта российского сжиженного природного газа обернулся серьезным ростом расходов в энергоемких отраслях промышленности на территории всего ЕС. Как следствие, многие компании этого объединения оказались в ситуации, когда «речь идет уже не о рентабельности или сокращении инвестиций, а о выживании».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выросло число жертв при взрыве в российской военной комендатуре

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    Звезда реалити-шоу пережил инсульт и потерял способность ходить

    Российский боец перехватил управление и вывел колонну из-под обстрела ВСУ

    В России началась масштабная зачистка среди судей

    Семейная пара стала жертвой крушения самолета на жилой квартал в США

    Раскрыт простой способ снизить повседневную тревогу

    Раскрыта стоимость роскошного образа Анфисы Чеховой на прогулке у дома

    Глава украинской делегации рассказал о начале переговоров с Россией и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok