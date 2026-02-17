Реклама

14:54, 17 февраля 2026Россия

Госдума приняла закон о дополнительных днях отпуска для части россиян

Госдума приняла закон о праве ветеранов СВО оформлять отпуск до 35 дней в году
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о праве ветеранов боевых действий брать отпуск до 35 календарных дней в году без сохранения заработной платы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в Федеральный закон «О ветеранах». Согласно им, взять отпуск по новым правилам смогут граждане, которые участвовали в специальной военной операции (СВО) и имеют особые заслуги в выполнении задач, а также ряд других категорий ветеранов.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, дополнительные дни отпуска позволят этой категории россиян получить больше времени на восстановление сил и здоровья. Он подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей — ключевой приоритет депутатов.

В апреле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном неоплачиваемом отпуске для родственников участников спецоперации. Его могут взять близкие бойцов, которые получили на передовой ранение, контузию, увечье или заболевание, связанное с прохождением службы.

