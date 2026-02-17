Реклама

16:28, 17 февраля 2026

Губернатор впервые прокомментировал взрыв в военной комендатуре под Петербургом

Губернатор Дрозденко поручил силовикам помочь в разборе завалов комендатуры
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко впервые прокомментировал взрыв в военной комендатуре города Сертолово. Он поручил силовикам помочь в разборе завалов и спасении пострадавших, сообщается в Telegram-канале чиновника.

По его словам, на месте происшествия находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. «Причины инцидента устанавливаются», — написал Дрозденко.

Ранее сообщалось о росте числа пострадавших при взрыве до трех человек. Разбор завалов продолжается.

О взрыве в военной комендатуре под Санкт-Петербургом стало известно днем 17 февраля. Эпицентр находился на третьем этаже здания. В результате оно частично обрушилось. В сети также появились первые кадры с места происшествия.

