Хранящий дома элементы формы Третьего Рейха молодой россиянин выслушал приговор

В Новосибирске суд приговорил москвича за госизмену и финансирование терроризма

В Новосибирске Второй Восточный окружной военный суд приговорил 24-летнего жителя Москвы к 14 годам лишения свободы за финансирование запрещенной в России организации. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Первые три года молодой москвич проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строго режима. Его признали виновным по статьям 275 («Государственная измена») и 205.1 («Финансирование террористической деятельности») УК РФ. При обыске у него дома нашли литературу, наклейки, элементы формы Третьего Рейха, указывающие на поддержку фигурантом праворадикальной идеологии.

По версии следствия, в 2023 году осужденный перевел деньги знакомому из Новосибирска, чтобы он приобретал криптовалюту и отправлял ее участникам запрещенной в России организации. Его сообщник был осужден еще в декабре 2025 года. Ему назначили аналогичный срок, а также внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Ранее в Запорожской области суд приговорил 70-летнюю местную жительницу к 15 годам лишения свободы за перевод гривен Вооруженным силам Украины (ВСУ).