Ценности
11:07, 17 февраля 2026Ценности

Интимный момент 83-летнего Харрисона Форда и его 61-летней жены попал на фото

Папарацци сняли поцелуй 83-летнего актера Харрисона Форда и его 61-летней жены
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Интимный момент американского актера Харрисона Форда и его жены, актрисы Калисты Флокхарт попал на фото. Материал приводит Daily Mail.

Папарацци сняли 83-летнего артиста и его 61-летнюю возлюбленную по прибытии в Лос-Анджелес. Они целовались на взлетно-посадочной полосе.

Звезды были в повседневной одежде. Флокхарт попала в объектив в бежевых брюках и сером свитере, а Форд был одет в темно-синие джинсы и светло-голубую футболку.

Известно, что пара вместе с 2002 года, однако официальный брак они заключили в 2010 году.

Ранее в феврале интимный момент американского актера Брэдли Купера и модели Джиджи Хадид также попал на фото папарацци.

