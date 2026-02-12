Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:43, 12 февраля 2026Ценности

Интимный момент 51-летнего Брэдли Купера и 30-летней Джиджи Хадид попал на фото

Папарацци сняли поцелуй 51-летнего актера Брэдли Купера и 30-летней модели Хадид
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images

Интимный момент американского актера Брэдли Купера и модели Джиджи Хадид попал на фото папарацци. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

51-летнего артиста и 30-летнюю модель сняли целующимися на улице в Нью-Йорке у ожидающего их автомобиля. Манекенщица предстала перед камерой в пальто цвета хаки, голубых джинсах и черных лоферах. В свою очередь, Купер надел коричневое пальто, черную вязаную шапку, серые спортивные штаны и ботинки на тракторной подошве.

Материалы по теме:
Брэдли Купер и Джиджи Хадид только начали встречаться, а уже думают о свадьбе. Чем супермодель покорила актера?
Брэдли Купер и Джиджи Хадид только начали встречаться, а уже думают о свадьбе. Чем супермодель покорила актера?
4 сентября 2024
Укус клеща навсегда изменил судьбу Беллы Хадид. Как жизнь супермодели превратилась в настоящее испытание?
Укус клеща навсегда изменил судьбу Беллы Хадид. Как жизнь супермодели превратилась в настоящее испытание?
18 сентября 2025

В сентябре 2025 года сообщалось, что Брэдли Купер решил отложить предложение Джиджи Хадид по неожиданной причине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России опять меняют утильсбор. Что это означает и подорожают ли машины снова?

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Юрий Лоза отказался праздновать День святого Валентина

    Предсказано масштабное исчезновение животных из-за катастрофы

    В деле о растрате 885 миллионов рублей меценатом Севериловым раскрыты еще три фигуранта

    Известный стилист отказался комментировать уход с Первого канала

    Появились подробности отражения атаки новейших украинских ракет на Россию

    Зеленский наградил орденом дисквалифицированного МОК скелетониста Гераскевича

    В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok