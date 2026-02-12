Интимный момент 51-летнего Брэдли Купера и 30-летней Джиджи Хадид попал на фото

Интимный момент американского актера Брэдли Купера и модели Джиджи Хадид попал на фото папарацци. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

51-летнего артиста и 30-летнюю модель сняли целующимися на улице в Нью-Йорке у ожидающего их автомобиля. Манекенщица предстала перед камерой в пальто цвета хаки, голубых джинсах и черных лоферах. В свою очередь, Купер надел коричневое пальто, черную вязаную шапку, серые спортивные штаны и ботинки на тракторной подошве.

В сентябре 2025 года сообщалось, что Брэдли Купер решил отложить предложение Джиджи Хадид по неожиданной причине.