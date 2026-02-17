Изнасиловавших туристку в Индии мужчин приговорили к смертной казни

Изнасиловавших туристку в Хампи троих мужчин приговорили к смертной казни

Троих мужчин, которые изнасиловали туристку и хозяйку гостевого дома в Индии, приговорили к смертной казни в начале февраля 2026 года. Об этом сообщает India Today.

Уточняется, что все трое подсудимых — Маллеш, Саи и Шаранапп — получили одинаковое наказание. Их обвиняли не только в изнасиловании, но и в расправе над еще одним отдыхающим.

Инцидент произошел 6 марта 2025 года в деревне Хампи, штат Карнатака. Туристка пошла смотреть на звезды вместе с хозяйкой дома, где она жила. Женщин сопровождали другие постояльцы: двое индийцев и американец. Во время прогулки к компании подъехали трое злоумышленников на мотоцикле. Они потребовали денег, и получив отказ, напали на отдыхающих. Одному из мужчин не удалось выжить.