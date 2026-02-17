Реклама

Китайские туристы заночевали в автобусах в заснеженной России

Китайские туристы заночевали в автобусах по пути из Териберки в Мурманск
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Китайские туристы были вынуждены заночевать в экскурсионных автобусах по пути из Териберки в Мурманск из-за снегопадов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гида Бориса Кочеткова.

Уточняется, что 14 февраля трассу занесло снегом, а снегоуборочная техника сломалась. Из-за этого проехать было невозможно, многие разворачивались, чтобы провести ночь в Териберке. Однако около десяти автобусов с туристами остались на дороге. Путешественники заночевали прямо в транспортных средствах.

Ранее китайские туристы взялись за лопаты для расчистки снежных завалов, преградивших дорогу в село Териберка в Мурманской области. Иностранцы попали на видео.

