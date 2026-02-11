Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:04, 11 февраля 2026Путешествия

Китайские туристы взялись за лопаты для расчистки снега в России и попали на видео

Китайские туристы взялись за лопаты для расчистки снега по дороге в Териберку
Алина Черненко

Китайские туристы взялись за лопаты для расчистки снежных завалов, преградивших дорогу в село Териберка в Мурманской области. Гости из Поднебесной попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Курорты Кольского края».

На размещенных в сети кадрах приехавшие в Россию иностранцы раскидывают сугробы, чтобы помочь проехать спецтехнике, и толкают застрявшие в снегу легковые машины. «Ребята, приславшие мне эти видео, просили написать слова благодарности тем, кто участвовал в расчистке. Спасибо вам!» — говорится в подписи к ролику.

Авторы публикации также попросили подписчиков выбрать эмоцию, которую у них вызывает эта история: испанский стыд, безразличие, сожаление или безысходность.

Ранее китайские туристы перечислили необычные особенности новогодней Москвы. Они признались, что почувствовали себя снова детьми, когда попали в зимние парки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В Госдуме предрекли волну мошенничества с Telegram

    В московском дворе нашли множество мертвых кошек

    В парламенте Италии раскритиковали Зеленского и помощь Киеву

    Редкий «Буран» заметили в зоне СВО

    Токаев подписал указ о референдуме по новой Конституции Казахстана

    Эксперт оценил поставки Францией самолетов Украине

    Новый поворот наметился в российском суде на процессе банды киллеров в погонах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok