Китайские туристы взялись за лопаты для расчистки снега в России и попали на видео

Китайские туристы взялись за лопаты для расчистки снега по дороге в Териберку

Китайские туристы взялись за лопаты для расчистки снежных завалов, преградивших дорогу в село Териберка в Мурманской области. Гости из Поднебесной попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Курорты Кольского края».

На размещенных в сети кадрах приехавшие в Россию иностранцы раскидывают сугробы, чтобы помочь проехать спецтехнике, и толкают застрявшие в снегу легковые машины. «Ребята, приславшие мне эти видео, просили написать слова благодарности тем, кто участвовал в расчистке. Спасибо вам!» — говорится в подписи к ролику.

Авторы публикации также попросили подписчиков выбрать эмоцию, которую у них вызывает эта история: испанский стыд, безразличие, сожаление или безысходность.

Ранее китайские туристы перечислили необычные особенности новогодней Москвы. Они признались, что почувствовали себя снова детьми, когда попали в зимние парки.

