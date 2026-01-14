Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 14 января 2026Путешествия

Китайские туристы перечислили необычные особенности новогодней Москвы

Алина Черненко
СюжетПраздники в России

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина перечислила необычные особенности новогодней Москвы, о которых рассказали побывавшие в ней китайские туристы в своих соцсетях. Впечатлениями иностранцев она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что одна из самых частых реакций в отзывах китайцев про праздничную Москву связана с тем, как город меняется после темноты. «Когда зажигаются огни, ощущения совершенно другие… словно за миг переносишься в мир сказки», — процитировала одного из гостей столицы россиянка.

Материалы по теме:
«Худшие туристы в истории». Россия отменила визы для китайцев. Почему в мире не любят путешественников из этой страны?
«Худшие туристы в истории». Россия отменила визы для китайцев. Почему в мире не любят путешественников из этой страны?
17 декабря 2025
«Тайцы смотрят с ужасом» Как россияне отмечают Новый год и проводят каникулы по всему миру
«Тайцы смотрят с ужасом»Как россияне отмечают Новый год и проводят каникулы по всему миру
3 января 2026

Многие туристы из Поднебесной также признались, что почувствовали себя снова детьми, когда попали в московские зимние парки. Там они могли слепить снеговика, поваляться в сугробе и прокатиться на санях.

Еще одно популярное у путешественников из КНР место в новогодней Москве — ярмарки. «Мне очень понравился рождественский базар на Красной площади, от него и дальше по городу чувствуется рождественская атмосфера», — процитировала в своем блоге другой отзыв Лисейкина.

Кроме того, китайцев удивили многочисленные Деды Морозы и Снегурочки на улицах, в торговых центрах и на ярмарках, похожий на дворец, а не на магазин ГУМ, отопление во всех зданиях и общественном транспорте, семейная атмосфера праздника, дорогие отели и дешевая еда.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала новогодние традиции России, которые удивляют иностранцев. В частности, они считают странной привычку отмечать праздник под фон телевизора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Ростов-на-Дону. Обломки БПЛА влетели в многоэтажки, на промпредприятии вспыхнул пожар. Что известно о последствиях?

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Мужчина не узнал собственную дочь и несколько месяцев смотрел порно с ее участием

    Главком НАТО обратил внимание на корабли России и Китая в одном регионе

    Стало известно о желании Трампа избавиться от влияния России в одной стране

    На Западе обратили внимание на превосходство Су-35 над F-16 и Mirage в боях на Украине

    Суд уже приостанавливал работу оперблока больницы российского роддома

    Уничтожение пункта управления БЛА ВСУ сняли на видео

    Фетисов раскрыл уникальное чутье Овечкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok