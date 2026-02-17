«Краснодар» купил футболиста сборной России

«Краснодар» купил у «Ростова» футболиста сборной России Илью Ваханию

«Краснодар» купил у «Ростова» защитника сборной России Илью Ваханию. Об этом сообщается на сайте «горожан».

Контракт с 25-летним игроком начнет действие 16 июня, он рассчитан до июня 2030 года. Нынешний сезон Вахания доиграет в «Ростове».

Условия сделки не уточняются. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.

В нынешнем сезоне Вахания провел 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, все из них — в основном составе. На счету защитника один гол и одна результативная передача. В активе футболиста семь матчей в составе сборной России, он забил один мяч.