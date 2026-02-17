Лукашенко назвал отчет о росте цен «средней температурой по больнице»

Лукашенко: Цены на многие чувствительные для людей товары выросли выше инфляции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить жесткий контроль за ценами и их справедливое формирование и назвал данные по инфляции за 2025 год «средней температурой по больнице». Об этом сообщает БелТА.

«Тематика инфляции для людей крайне острая, и ценовой беспредел в нашей стране недопустим», — подчеркнул глава государства. По его словам, многие чувствительные для людей товары подорожали, значительно превысив общий показатель роста цен, который и так оказался больше запланированного.

«Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть, факт — рост цен 106,8 процента при задании не более 105 процента (речь об индексе роста цен, рассчитываемом от базового уровня в 100 процентов — примечание «Ленты.ру»)», — констатировал Лукашенко, принимая годовой отчет правительства.

Также он указал кабмину на необходимость более активного погружения в отраслевые проблемы и ситуацию на ряде значимых предприятий, отметив, что многие экономические показатели Белоруссии попали в 2025-м в «красную зону».