Бывший СССР
08:25, 17 февраля 2026Бывший СССР

Лукашенко поздравил одного лидера и с теплотой вспомнил о встречах

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Праздником Весны и напомнил о прошедших с ним встречах в Китае. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

«Прошедший год стал важным этапом в развитии белорусско-китайских отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства», — утверждается в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что он «с теплотой» вспоминает о встречах с китайским лидером в Пекине и Тяньцзине, в ходе которых лидеры государств определили ориентиры для дальнейшего сотрудничества.

Ранее президент Белоруссии призвал лидеров стран Запада учиться у Си Цзиньпина. По его словам, Китай отличает от Запада то, что он показывает возможность мирного развития с уважением к другим странам.

    Лукашенко поздравил одного лидера и с теплотой вспомнил о встречах

