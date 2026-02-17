Лукашенко поздравил одного лидера и с теплотой вспомнил о встречах

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Праздником Весны и напомнил о прошедших с ним встречах в Китае. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

«Прошедший год стал важным этапом в развитии белорусско-китайских отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства», — утверждается в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что он «с теплотой» вспоминает о встречах с китайским лидером в Пекине и Тяньцзине, в ходе которых лидеры государств определили ориентиры для дальнейшего сотрудничества.

Ранее президент Белоруссии призвал лидеров стран Запада учиться у Си Цзиньпина. По его словам, Китай отличает от Запада то, что он показывает возможность мирного развития с уважением к другим странам.