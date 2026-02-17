Макрон обратился к партнеру России с призывом по Украине

AP: Макрон призвал Моди поддержать энергетическое перемирие на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди поддержать энергетическое перемирие на Украине. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Поскольку достижение прекращения огня остается сложной задачей, мы могли бы объединить наши усилия для обеспечения немедленного и прочного моратория на удары по гражданской инфраструктуре», — обратился к индийскому премьеру французский лидер.

Моди, отвечая на призыв Макрона, заявил, что «Индия продолжит выступать за мирное урегулирование продолжающихся конфликтов в Западной Азии и Восточной Европе».

1 сентября Моди заявил, что Индия поддерживает усилия России по урегулированию конфликта на Украине и призывает искать пути для достижения мира. Он добавил, что Нью-Дели регулярно ведет обмен мнениями с Москвой по вопросам, связанным с украинской повесткой.