03:01, 17 февраля 2026Из жизни

Массажистка предоставила сексуальные услуги без согласия клиента и попала под суд

В Германии массажистка попала под суд за оказание сексуальных услуг без согласия
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: André Hirtz / picture alliance via Getty Images

Сотрудница спа-салона в Германии оказала клиенту сексуальные услуги без его согласия и попала под суд. Об этом сообщает Thaiger.

Случай произошел в Берлине. 26-летний Бен рассказал, что записался на обычный массаж спины в салон с вывеской «без сексуальных услуг», но в процессе 53-летняя массажистка Сунканья переместила руки на его бедра и гениталии, а затем жестами предложила «спецуслугу», от которой он якобы отказался. Она проигнорировала отказ, а потерпевший, по его словам, не решился остановить ее.

Через два дня он обратился в полицию и сообщил правоохранителям, что произошедшее травмировало его. Бен также отметил, что провел два часа в душе после сеанса, чтобы избавиться от неприятных ощущений. Обвиняемая, заявила в суде, что полагала, будто клиент желает эротического продолжения, и принесла ему извинения, объяснив все недопониманием. Стороны пришли к мировому соглашению: суд обязал женщину выплатить пострадавшему 1000 евро (около 100 тысяч рублей) в течение полугода.

Ранее в индийском городе Чандигарх женщина разоблачила владельца спа-салона, который подглядывал за голыми клиентками. Извращенец установил скрытую камеру в раздевалке.

