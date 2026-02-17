Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:27, 17 февраля 2026Путешествия

Мать расправилась с дочерью в номере отеля в Лас-Вегасе

Daily Star: Мать расправилась с дочерью в номере отеля Rio Las Vegas Hotel Sales
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Женщина расправилась со своей малолетней дочерью в номере отеля Rio Las Vegas Hotel Sales в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Daily Star.

Известно, что Тауния Макгихан и ее дочь Адди Смит приехали в Неваду для участия девочки в конкурсе по чирлидингу, однако так и не явились на соревнования. Когда сотрудники отеля заподозрили неладное, они вошли в номер постоялиц и обнаружили их бездыханными.

Приехавшая на место полиция установила, что мать оставила записку, ее содержимое не раскрывается.

Ранее отдыхающую в палатке на пляже Испании женщину арестовали после обнаружения наркотиков в крови ее восьмимесячного ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закрыть рот и не подыгрывать России». В украинской делегации на переговорах в Женеве произошел раскол. Кто захотел быстрый мир?

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    В российском городе ледяная глыба рухнула на коляску с младенцем

    Объявлены условия проведения выборов на Украине

    Появление делегаций из ЕС в Женеве объяснили прогрессом в переговорах

    Вор 16 лет скрывался от полиции и попался из-за любви к хоккею

    Названо неочевидное последствие морозов

    Мать расправилась с дочерью в номере отеля в Лас-Вегасе

    Раскрыты последствия изменения климата для Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok