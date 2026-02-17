Мать расправилась с дочерью в номере отеля в Лас-Вегасе

Daily Star: Мать расправилась с дочерью в номере отеля Rio Las Vegas Hotel Sales

Женщина расправилась со своей малолетней дочерью в номере отеля Rio Las Vegas Hotel Sales в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Daily Star.

Известно, что Тауния Макгихан и ее дочь Адди Смит приехали в Неваду для участия девочки в конкурсе по чирлидингу, однако так и не явились на соревнования. Когда сотрудники отеля заподозрили неладное, они вошли в номер постоялиц и обнаружили их бездыханными.

Приехавшая на место полиция установила, что мать оставила записку, ее содержимое не раскрывается.

Ранее отдыхающую в палатке на пляже Испании женщину арестовали после обнаружения наркотиков в крови ее восьмимесячного ребенка.

