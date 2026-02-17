Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:28, 17 февраля 2026Россия

Мэр заявил о 10-часовой атаке на российский курортный город тремя волнами

Мэр Сочи Прошунин: Средства ПВО отражали три волны атак ВСУ почти 10 часов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали три волны атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сочи почти 10 часов. Об этом сообщил мэр российского курортного города Андрей Прошунин в Telegram.

«Сегодня ночью Сочи подвергся массированной атаке киевского режима: три волны дежурные средства ПВО отражали практически 10 часов», — написал Прошунин.

В нескольких районах города были зафиксированы падения обломков. «Разрушений инфраструктуры также удалось избежать. Каждое сообщение проверяется и отрабатывается», — пояснил градоначальник, добавив, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось о 12-часовом налете ВСУ на Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз назвал атаку ВСУ на российский регион наиболее массированной с начала специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В переговорах по Украине увидели очередную «разводку»

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Дочь-подросток российского политика расправилась с мамой и братом

    Гуменник отреагировал на критику украинского соперника в его адрес на Олимпиаде

    Россиянам предложили закрепить приоритет на работе

    Угрожавший Китаю Макрон обратился к китайцам на их языке

    Союзник США испугался отключения Visa и Mastercard

    Оглашено решение для взявшего заложников в квартире россиянина

    На АвтоВАЗе предрекли обвал продаж Lada

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok