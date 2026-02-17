Мэр заявил о 10-часовой атаке на российский курортный город тремя волнами

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали три волны атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сочи почти 10 часов. Об этом сообщил мэр российского курортного города Андрей Прошунин в Telegram.

«Сегодня ночью Сочи подвергся массированной атаке киевского режима: три волны дежурные средства ПВО отражали практически 10 часов», — написал Прошунин.

В нескольких районах города были зафиксированы падения обломков. «Разрушений инфраструктуры также удалось избежать. Каждое сообщение проверяется и отрабатывается», — пояснил градоначальник, добавив, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось о 12-часовом налете ВСУ на Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз назвал атаку ВСУ на российский регион наиболее массированной с начала специальной военной операции.