13:22, 17 февраля 2026Культура

Михалков ответил на критику депутатов Госдумы в адрес новых фильмов для детей

Михалков раскритиковал реакцию депутатов Госдумы на новые фильмы для детей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков в последнем выпуске авторской программы «БесогонТВ» прокомментировал критику ряда депутатов Госдумы в адрес фильмов для детей, снятых в России в последние годы. Его слова приводит «Царьград».

В частности, Михалков ответил на заявление первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, которая предложила разрешить правительству вмешиваться в творческий процесс при создании детских кинолент. Режиссер объяснил, что перед выходом на экраны фильм проходит сценарную группу, питчинг, а затем получает решение Экспертного совета и выходит на оценку Попечительского совета, который принимает окончательное решение.

«И в результате этого отбора картина получает от государства субсидии для того, чтобы быть, так сказать, воплощенной. И уже готовая картина должна получить в Министерстве культуры прокатное удостоверение, которое позволит ей выйти на экран. Разве это не, так сказать, контроль государства?» — отметил Михалков.

Он добавил, что ответственность за воспитание и формирование вкуса у ребенка лежит, прежде всего, на родителях. При этом, по мнению народного артиста, государство может определять общие ценностные ориентиры, но навязывать творческим людям конкретные сюжеты — нельзя. «Если чиновник будет диктовать, что писать, а что нет, — это конец искусства», — заключил Михалков.

В январе депутаты Иван Мусатов, Дмитрий Певцов и Елена Драпеко раскритиковали детские фильмы, созданные в России в последние годы. В частности, Певцов заявил, что, снимая одну такую киноленту, «люди взяли франшизу и заработали бабла».

