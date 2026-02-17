Минобороны сообщило о применении ВСУ умных бомб

Минобороны: Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб

Минобороны сообщило о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) умных бомб. Об этом говорится в сводке военного ведомства о ходе специальной военной операции.

Восемь управляемых авиабомб было сбито за минувшие сутки силами противовоздушной обороны (ПВО), уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, средствами ПВО было перехвачено 334 беспилотника. Во всех случаях речь идет о дронах самолетного типа, способных достигать цели в сотнях километров от точки пуска.

17 февраля в оперативный штаб Краснодарского края сообщил о загоревшемся резервуаре с нефтепродуктами после удара беспилотника. В ликвидации ЧП задействованы 67 человек и 19 единиц техники.