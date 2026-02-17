В российском регионе загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки беспилотника

В Краснодарском крае после атаки дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами

В Краснодарском крае после атаки беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram.

Под ударом оказался поселок Волна Темрюкского района. По данным оперштаба, огнем охвачено 1250 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлечены 67 человек и 19 единиц техники.

Пострадавших нет.

Украинские войска регулярно атакуют российские регионы беспилотниками. Больше всего дронов сбивают над приграничными областями и Крымом. 16 февраля об очередной атаке сообщил глава Севастополя Михали Развожаев — над городом было сбито пять дронов.