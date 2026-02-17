Реклама

Экономика
11:11, 17 февраля 2026Экономика

В России начали набирать молодежь для строительства судов

Глава Морской коллеги Патрушев заявил о снижении возраста судостроителей в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В последние годы в ряды судостроителей в России приходит большое количество молодежи, хотя ранее считалось, что строить суда должны люди постарше, имеющие соответствующие компетенции и опыт. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал глава Морской коллегии России Николай Патрушев.

Он признал, что в отрасли наблюдается «значительный дефицит» специалистов со средним профессиональным и высшим образованием, но указал на рост числа поступающих в морские технические вузы и колледжи и молодеющий кадровый состав.

«Заводы постепенно преображаются, во многие цеха уже приятно заходить, люди туда идут работать охотно, их труд ценится», — заявил чиновник.

В качестве примера он привел недавно открытую Московскую судоверфь. Конструкции выпускаемых на ней электросудов принадлежат специалистам, чей средний возраст едва превышает 30 лет. «Мне кажется, это лучшая иллюстрация омоложения отрасли», — заключил Патрушев.

В январе он говорил, что российская судостроительная отрасль борется с нехваткой квалифицированных IT-специалистов, то есть тех, кто сочетает глубокие инженерные знания с навыками работы с цифровыми технологиями. По словам главы Морской коллегии, проблемой остаются невысокие зарплаты и тяжелые условия работы, которые не привлекают молодежь, особенно если сравнивать с коммерческим IT-сектором.

Почти два года назад, в мае 2024 года, глава ВТБ и председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин сравнил посещение российских верфей с экскурсией в историческом музее. Он ужаснулся древности имеющегося оборудования и самих сооружений, подчеркнув, что новые заводы надо строить с нуля.

