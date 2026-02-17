Реклама

Экономика
16:42, 17 февраля 2026Экономика

Мордашов назвал главный экономический вызов для России

Акционер Мордашов: РФ нуждается в большем экономическом пространстве
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Председатель совета директоров и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов в ходе форума РСПП «Неделя российского бизнеса» заявил, что РФ и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) имеют высокую степень комплементарности экономик с такими перспективными странами, как Китай, Индия и ОАЭ. Об этом пишет ТАСС.

Мордашов отметил, что существует индекс ВТО — TradeComplementarity Index (TCI), который показывает степень комплементарности стран.

«У нас очень высокая степень комплементарности, то есть возможного взаимного соответствия с такими крайне перспективными странами, как Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты», — дополнил он.

Также Мордашов подчеркнул, что в этих государствах впечатляющие темпы роста экономики. По его словам, суммарный рост ВВП стран БРИКС в текущем году составил 4-3,8 процента против примерно 1-1,2 процента в развитых странах.

«Нам нужно большое экономическое пространство, чтобы быть эффективным», — сказал бизнесмен на форуме.

Бизнесмен уточнил, что объема экономик дружественных государств, с которыми Россия взаимодействует сейчас, для этого недостаточно.

Ранее миллиардер призвал защитить российский рынок от импорта.

