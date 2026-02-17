Мощное землетрясение произошло рядом с российским регионом

РАН: Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Камчатки

Мощное землетрясение произошло в акватории Тихого океана рядом с побережьем Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 17 февраля, в 09:42 по местному времени (00:52 мск). Их магнитуда достигала 6,3 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 222 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 45 километров. По данным ученых, жители российского города ощутили подземные толчки силой около 3 баллов. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Ранее у побережья Курильских островов произошла серия землетрясений. Подземные толчки магнитудой от 4,2 до 6,2 зафиксировали примерно в 300 километрах от Северо-Курильска. Они произошли на глубине от 35 до 49 километров.