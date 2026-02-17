Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:37, 17 февраля 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло рядом с российским регионом

РАН: Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Камчатки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pixabay

Мощное землетрясение произошло в акватории Тихого океана рядом с побережьем Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 17 февраля, в 09:42 по местному времени (00:52 мск). Их магнитуда достигала 6,3 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 222 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 45 километров. По данным ученых, жители российского города ощутили подземные толчки силой около 3 баллов. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Ранее у побережья Курильских островов произошла серия землетрясений. Подземные толчки магнитудой от 4,2 до 6,2 зафиксировали примерно в 300 километрах от Северо-Курильска. Они произошли на глубине от 35 до 49 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали массированного налета ВСУ на фоне запланированных в Женеве переговоров

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Коллекционер оружия из США приговорен в России из-за незнания закона

    Трамп сообщил о начале переговоров с Кубой

    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану

    ВСУ выпустили рекордное количество боеприпасов по российскому региону

    Лукашенко поздравил одного лидера и с теплотой вспомнил о встречах

    Российские хакеры взломали украинский сервис госуслуг «Дия»

    Трамп уклонился от вопроса о своем преемнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok