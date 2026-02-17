Москвичей предупредили о самой снежной зиме за последние 60 лет

Климатолог Терешонок: Эта зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет

Зима 2026 года в Москве может стать самой снежной за последние 60 лет. Об этом предупредил жителей столицы глава отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок, его слова передает ТАСС.

Климатолог рассказал, что в январе этого года выпало 110 миллиметров снега — это рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений и почти в два раза выше климатической нормы. За всю зиму может выпасть около 200 миллиметров осадков — это будет на 20 миллиметров выше нормы, и тогда зима станет самой снежной с 1966 года.

Терешонок добавил, что высота сугробов тоже превысила средние многолетние значения почти вдвое — сейчас она считается рекордной с 1994 года.

Основной причиной столь снежной зимы эксперт назвал глобальное потепление. Вода быстрее испаряется с поверхности океанов и морей, а потом, подчиняясь общей циркуляции атмосферы, выпадает на континентах в виде снега или дождя.

Ранее доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов спрогнозировал, что с каждым годом Москву будет заметать снегом все больше.