Экономика
08:04, 17 февраля 2026Экономика

Москвичей предупредили о самой снежной зиме за последние 60 лет

Климатолог Терешонок: Эта зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Globallookpress.com

Зима 2026 года в Москве может стать самой снежной за последние 60 лет. Об этом предупредил жителей столицы глава отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок, его слова передает ТАСС.

Климатолог рассказал, что в январе этого года выпало 110 миллиметров снега — это рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений и почти в два раза выше климатической нормы. За всю зиму может выпасть около 200 миллиметров осадков — это будет на 20 миллиметров выше нормы, и тогда зима станет самой снежной с 1966 года.

Терешонок добавил, что высота сугробов тоже превысила средние многолетние значения почти вдвое — сейчас она считается рекордной с 1994 года.

Основной причиной столь снежной зимы эксперт назвал глобальное потепление. Вода быстрее испаряется с поверхности океанов и морей, а потом, подчиняясь общей циркуляции атмосферы, выпадает на континентах в виде снега или дождя.

Ранее доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов спрогнозировал, что с каждым годом Москву будет заметать снегом все больше.

