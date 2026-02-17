Москву накроет морозный туман

Gismeteo: В Центральной России ночью и утром 18 февраля ожидается морозный туман

В Центральной России ночью и утром в среду, 18 февраля, ожидается морозный туман, изморозь. Об этом сообщает Gismeteo.

Регионы Центральной России окажутся под влиянием центральной части антициклона. Ожидается малооблачная, тихая и морозная погода с большим суточным ходом температуры. Ночью и утром столбики термометров опустятся до минус 20, местами до минус 30 градусов Цельсия. Днем на солнце температура повысится до минус 8-10 градусов.

Из-за слабого ветра, низкой температуры и мощной приземной инверсии прогнозируется густой туман с отложением изморози. Он ожидается в Смоленской, Калужской, Тверской, Московской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Новгородской и Вологодской областях.

Ранее специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что ночь на четверг, 19 февраля, станет самой холодной и снежной в Москве и области. За ночь может выпасть не менее 20 сантиметров снега, по области местами больше. Температура ночью 19 февраля опустится до минус 17 — минус 22 градусов по области, до минус 17 — минус 19 градусов в Москве.

