15:42, 17 февраля 2026

В России пригрозили НАТО широкомасштабной войной при одном условии

Депутат Колесник пригрозил НАТО войной при блокировке Калининградской области
Варвара Кошечкина
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Балтика давно уже становится театром военных действий, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он также пригрозил НАТО широкомасштабной войной в случае блокировки Калининградской области.

Ранее помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о том, что Североатлантический альянс приступил к созданию новой многонациональной группировки на Балтике, призванной обеспечить наступление против России. «Натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области, захваты российских торговых судов, а также диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят», — добавил он.

«Корабли НАТО и страны НАТО занимаются пиратством, а пираты подлежат уничтожению в соответствии с международными конвенциями без каких-то предупреждений. Они пытаются захватить корабли — подлежат уничтожению. Все эти их планы в прямом виде являются пиратством», — отрезал депутат.

Парламентарий также резко отозвался о желании НАТО заблокировать Калининградскую область.

«Все-таки они плохо изучали нашу военную доктрину. Блокировка любого субъекта Российской Федерации приводит к полномасштабной войне, и в этой войне противник, который попытается это сделать, будет уничтожен. Будем говорить честно, без всяких дипломатических намеков. Когда говорят пушки, дипломаты должны молчать», — поделился Колесник.

До этого глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Великобритания планирует наращивать военную напряженность в акваториях Балтийского и Черного морей. Он обвинил Лондон в поиске «творческих способов» консолидации союзников против России.

