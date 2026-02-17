В России пригрозили НАТО широкомасштабной войной при одном условии

Депутат Колесник пригрозил НАТО войной при блокировке Калининградской области

Балтика давно уже становится театром военных действий, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он также пригрозил НАТО широкомасштабной войной в случае блокировки Калининградской области.

Ранее помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о том, что Североатлантический альянс приступил к созданию новой многонациональной группировки на Балтике, призванной обеспечить наступление против России. «Натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области, захваты российских торговых судов, а также диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят», — добавил он.

«Корабли НАТО и страны НАТО занимаются пиратством, а пираты подлежат уничтожению в соответствии с международными конвенциями без каких-то предупреждений. Они пытаются захватить корабли — подлежат уничтожению. Все эти их планы в прямом виде являются пиратством», — отрезал депутат.

Парламентарий также резко отозвался о желании НАТО заблокировать Калининградскую область.

«Все-таки они плохо изучали нашу военную доктрину. Блокировка любого субъекта Российской Федерации приводит к полномасштабной войне, и в этой войне противник, который попытается это сделать, будет уничтожен. Будем говорить честно, без всяких дипломатических намеков. Когда говорят пушки, дипломаты должны молчать», — поделился Колесник.

До этого глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Великобритания планирует наращивать военную напряженность в акваториях Балтийского и Черного морей. Он обвинил Лондон в поиске «творческих способов» консолидации союзников против России.

