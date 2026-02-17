Реклама

Назван простой способ продлить жизнь на несколько лет

Sci Adv: Переход на одну из пяти здоровых диет может прибавить 2–4 года жизни
Екатерина Графская
Следование здоровым моделям питания может добавить несколько дополнительных лет жизни. К такому выводу пришли исследователи из Хуачжунского университета науки и технологий в Китае, проанализировав данные более 100 тысяч участников британского биобанка. Работа опубликована в Science Advances (Sci Adv).

Ученые оценили, насколько рацион участников соответствовал пяти признанным «здоровым» диетам: средиземноморской, DASH (для контроля давления), растительной, диете для снижения риска диабета и индексу альтернативного здорового питания (AHEI). Наблюдение продолжалось более десяти лет. За это время исследователи сопоставили пищевые привычки, генетические особенности, связанные с долголетием, и показатели смертности.

Расчеты показали, что у 45-летних людей переход на один из таких рационов может увеличить ожидаемую продолжительность жизни на 2–4 года по сравнению с наименее здоровым питанием. Наибольший прирост был связан с индексом AHEI: до 4,3 года у мужчин и 3,2 года у женщин. Средиземноморская диета и питание с акцентом на профилактику диабета также продемонстрировали заметный эффект.

Наиболее устойчивую связь с долголетием показали цельнозерновые продукты, овощи и фрукты. Авторы подчеркивают, что преимущества здорового рациона сохранялись независимо от генетической предрасположенности к долголетию, что подтверждает важную роль питания как модифицируемого фактора риска.

Ранее стало известно, что регулярное потребление овощей снижает риск нарушений памяти у пожилых.

