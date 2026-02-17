Реклама

Экономика
17:20, 17 февраля 2026Экономика

Назван срок возвращения снегопадов в Москву

Синоптик Ильин: Снегопады накроют Москву 19 февраля
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

В четверг, 19 февраля, Москву в очередной раз накроют мощные снегопады. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

Во вторник, 17 февраля, ожидается солнечная погода с температурой минус 9-минус 7 градусов без существенных осадков. К вечеру среды снег усилится, а температура упадет до минус 10-минус 8 градусов днем и минус 20-минус 18 градусов ночью. В ночь на четверг интенсивность снегопадов достигнет пика, при этом температура поднимется до минус 16-минус 11 градусов.

«Снег будет идти сильный, местами очень сильный. Особенно в восточных и юго-восточных районах области. Усиление ветра в порывах возможно до 10-15 метров в секунду. Это приведет к образованию метелей», — отметил Ильин. Он добавил, что дневная температура с четверга по субботу составит около минус 8 — минус 3 градусов.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Якутию, Магаданскую область и Чукотку ожидают сильные морозы. Температура опустится до минус 45 градусов.

