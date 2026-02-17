Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Экономика
12:31, 17 февраля 2026Экономика

Российские регионы предупредили о 40-градусных морозах

Шувалов: Якутию, Магаданскую область и Чукотку ожидает до минус 45 градусов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виктория Сергеева / РИА Новости

В ближайшее время Якутию, Магаданскую области и Чукотку ожидают самые сильные морозы. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.

«Сейчас сохраняется самая низкая температура естественно на северо-востоке Якутии, в континентальных районах Магаданской области и Чукотки. Там самые низкие температуры, как были, так и есть, так и будут в ближайшее время», — отметил специалист. По его словам, ночью в этих регионах столбики термометров могут опускаться до минус 40-45 градусов.

Шувалов добавил, что в центральной части России морозы ожидаются во вторник и среду, 17 и 18 февраля. В четверг и пятницу вновь пойдут сильные снегопады. Кроме того, до четверга сохранятся морозы на северо-западе — в Новгородской, Псковской, Ленинградской областях. Вместе с потеплением в эти регионы также придут умеренные и слабые осадки.

Ранее стало известно, что ночь на 19 февраля станет самой холодной и снежной на текущей неделе в Москве и области.

