Экономика
15:44, 17 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названа дата последней морозной ночи в Москве

Метеоролог Леус: Погода в феврале вернется к климатическим нормам
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Последней холодной ночью зимы в Москве может стать ночь на среду, 18 февраля, рассказал «Ленте.ру» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, температура затем вернется к климатическим нормам.

«В ночь на 18 февраля температура в Москве опустится до минус 17-19 градусов, по области — в отдельных районах до минус 24. Затем потепление. В четверг нас ждет новая порция обильных снегопадов и температура порядка минус 5-7 градусов. До конца недели возможен слабый снег и близкие к климатической норме температуры — минус 3-5 градусов», — сказал метеоролог.

До конца февраля, по его словам, прогноз погоды благоприятный — сильных морозов с температурой до минус 20 или даже минус 15 градусов не ожидается.

«Ночью будут преобладать температуры до минус 7-12 градусов, днем — минус 1-6. В марте сильные морозы уже бывают редко, так что предварительный прогноз, что март окажется относительно теплым. Предстоящая ночь станет последней морозной», — подытожил Леус.

Ранее сообщалось, что гигантские сугробы выросли в семи регионах России. Лидером по высоте сугробов стала Кировская область — в Нолинске покров достигает 111 сантиметров. Далее следуют Башкирия (Бакалы, 108 сантиметров), Пермский край (Губаха, 108 сантиметров), Нижегородская область (Шахунья, 96 сантиметров), Татарстан (Вязовые, 95 сантиметров), Удмуртия (Чебоксары, 91 сантиметр) и Рязанская область (Старожилово, 72 сантиметра).

