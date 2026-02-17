Реклама

20:27, 17 февраля 2026Забота о себе

Названа распространенная ошибка при стирке полотенец

Микробиолог Фристоун: Из-за кондиционера полотенца хуже впитывают влагу
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom  

Доцент кафедры клинической микробиологии Лестерского университета (Великобритания) Примроуз Фристоун назвала распространенную ошибку при стирке полотенец. Ее слова приводит Daily Mirror.

Микробиолог рассказала, что кондиционер для белья накапливается в ткани и препятствует проникновению моющих средств при следующих стирках. По ее словам, это особенно заметно при стирке полотенец. Из-за обилия кондиционера они со временем хуже отстирываются и не впитывают влагу.

Эксперт пояснила, что эффект кондиционера главным образом обеспечивают силиконы и соединения аммония. Сначала они придают ткани приятную структуру, но со временем впитываются в волокна и дают противоположный эффект.

Чтобы избежать этого, Фристоун посоветовала при первой стирке стирать полотенца вообще без кондиционера. В дальнейшем она рекомендовала добавлять примерно на треть меньше средства, чем обычно.

Ранее врач Ренато Ботельо заявил, что термосы являются идеальной средой для размножения бактерий. По его словам, без тщательного мытья в них накапливается больше бактерий, чем на сиденье унитаза.

