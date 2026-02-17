Названа распространенная ошибка при стирке полотенец

Микробиолог Фристоун: Из-за кондиционера полотенца хуже впитывают влагу

Доцент кафедры клинической микробиологии Лестерского университета (Великобритания) Примроуз Фристоун назвала распространенную ошибку при стирке полотенец. Ее слова приводит Daily Mirror.

Микробиолог рассказала, что кондиционер для белья накапливается в ткани и препятствует проникновению моющих средств при следующих стирках. По ее словам, это особенно заметно при стирке полотенец. Из-за обилия кондиционера они со временем хуже отстирываются и не впитывают влагу.

Эксперт пояснила, что эффект кондиционера главным образом обеспечивают силиконы и соединения аммония. Сначала они придают ткани приятную структуру, но со временем впитываются в волокна и дают противоположный эффект.

Чтобы избежать этого, Фристоун посоветовала при первой стирке стирать полотенца вообще без кондиционера. В дальнейшем она рекомендовала добавлять примерно на треть меньше средства, чем обычно.

