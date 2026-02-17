Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:12, 17 февраля 2026Мир

Названы пять треков переговоров по Украине в Женеве

ТАСС: Украинские переговоры в Женеве охватят пять треков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине, которые стартуют в Женеве в ближайшее время, будут проходить минимум по пяти направлениям. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с подготовкой встречи.

«Это прежде всего территориальные, военные, политические, немаловажно — экономические вопросы, а также самые разные аспекты безопасности», — перечислил собеседник агентства. Он подтвердил, что переговоры начнутся в ближайшие часы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодня не стоит ожидать новостей о переговорах по Украине в Женеве. Он добавил, что трехсторонние переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме. По его словам, Кремль ожидает, что встреча начнется в перспективе ближайших двух часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России утверждают, что полная блокировка Telegram состоится в День дурака. Роскомнадзор ответил

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В России небывало подорожало съемное жилье

    Российскую «Артемиду» начнут производить серийно

    Кот оказался вором-рецидивистом

    Центробанк собрался наказывать за неправильные советы по инвестициям

    В России подсчитали траты россиян в букмекерских компаниях

    Врач предупредила о скрытой опасности изжоги

    ЦБ назвал сроки завершения разгона цен в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok