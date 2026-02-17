Названы пять треков переговоров по Украине в Женеве

ТАСС: Украинские переговоры в Женеве охватят пять треков

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине, которые стартуют в Женеве в ближайшее время, будут проходить минимум по пяти направлениям. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с подготовкой встречи.

«Это прежде всего территориальные, военные, политические, немаловажно — экономические вопросы, а также самые разные аспекты безопасности», — перечислил собеседник агентства. Он подтвердил, что переговоры начнутся в ближайшие часы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодня не стоит ожидать новостей о переговорах по Украине в Женеве. Он добавил, что трехсторонние переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме. По его словам, Кремль ожидает, что встреча начнется в перспективе ближайших двух часов.