18:06, 17 февраля 2026Авто

Названы все возможности камер фиксации дорожных нарушений

Эксперт Попов перечислил все нарушения, которые фиксируются дорожными камерами
Марина Аверкина

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Возможности современных комплексов фотовидеофиксации, установленных на российских дорогах, не ограничиваются только контролем скорости. Какие правонарушения способны распознавать дорожные камеры, RT рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Он отметил, что современные камеры различают ряд административных правонарушений, среди которых управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности, пересечение сплошной линии разметки и движение по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств.

Также системы отслеживают проезд транспортных средств на запрещающий сигнал светофора и игнорирование требований дорожной разметки 1.12 (стоп-линия). «В Москве и, кажется, еще в Казани штраф с камеры может быть за выезд на перекресток, за которым образовался затор», — отметил он.

По словам эксперта, более простые модификации камер ориентированы исключительно на контроль соблюдения требований разметки. Такие устройства, по его словам, способны пресекать выезд на полосу встречного движения при наличии осевой сплошной линии, и количество таких комплексов в Москве исчисляется тысячами.

Отдельно Попов обратил внимание на камеры, контролирующие обстановку в зоне пешеходных переходов. «Они дают достаточно большое количество ошибок, потому что оценивают обстоятельства ситуации по очень экзотическому алгоритму, который не всегда правомерно выносит постановления», — объяснил он.

В зонах действия знака 3.27, запрещающего остановку транспортных средств, нередко установлены стационарные камеры. Погрешности в их работе, по словам автоэксперта, возникают из-за того, что система неверно идентифицирует автомобили, стоящие в пробке или на повороте, а не под знаком «Остановка запрещена».

Еще одна категория передвижных комплексов предназначена для мониторинга соблюдения правил на платных и бесплатных парковках, но эти случаи относятся к сфере административных нарушений, подытожил Попов.

Ранее автоблогер Роман Яровой рассказал о преимуществах отечественной новинки — полноприводного гибрида Evolute i-Space.

