Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
16:19, 17 февраля 2026Авто

Автоблогер сравнил две комплектации российского гибрида

Роман Яровой рассказал о преимуществах полноприводного гибрида Evolute i-Space
Марина Аверкина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В сравнении с переднеприводной модификацией полноприводный лифтбек Evolute i-Space стал мощнее. Суммарная отдача электромоторов теперь достигает 367 лошадиных сил и 470 Ньютон-метров крутящего момента, а версия с одним двигателем имела только 218 «лошадей» и 330 Ньютон-метров. Об этом в своем Telegram-канале написал автоблогер Роман Яровой.

Описывая впечатления от новой версии гибридного кроссовера, он отметил улучшившуюся динамику разгона. С 0 до 100 километров автомобиль набирает за 7,1 секунды. Но немного сократился общий запас хода, который теперь составляет одну тысячу километров.

«Задний электромотор тут в любом случае работает, в том числе при езде по трассе, а момент между осями распределяется автоматически, каких-то отдельных внедорожных режимов у кроссовера нет», — отметил Яровой.

К числу важных новшеств он отнес появление разъема для быстрой зарядки стандарта CCS2, обновление мультимедийной системы, а также подключение поддержки Apple CarPlay и его аналога для Android под названием ZLink. Производитель уменьшил объем топливного бака, компоновка в любом исполнении осталась пятиместной. По уровню оснащения полноприводная версия полностью повторяет переднеприводный вариант i-Space 2WD.

Стоимость полноприводного Evolute i-Space в единственной доступной комплектации составляет 3 790 000 рублей, но с учетом государственной программы субсидирования покупка кроссовера обойдется в 2 865 000 рублей.

Также Яровой сообщил, что уже в ближайшее время дополнит отзыв новыми впечатлениями от тест-драйва машины на дорогах Адыгеи.

Ранее стало известно, что самыми популярными подержанными автомобилями у россиян стали машины стоимостью от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В военной комендатуре под Петербургом прогремел взрыв. Есть жертвы

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    На Западе оценили готовность России к урегулированию на Украине

    В Казахстане произошло мощное землетрясение

    Ситуацию со взрывом в военкомате российского города взяли под контроль

    ВСУ атаковали Крым

    Царица вышла из берегов и затопила улицу в российском городе

    Женщина сбросила 30 килограммов и раскрыла 11 секретов похудения

    Раскрыто число возвращенных с начала года граждан России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok