Автоблогер сравнил две комплектации российского гибрида

Роман Яровой рассказал о преимуществах полноприводного гибрида Evolute i-Space

В сравнении с переднеприводной модификацией полноприводный лифтбек Evolute i-Space стал мощнее. Суммарная отдача электромоторов теперь достигает 367 лошадиных сил и 470 Ньютон-метров крутящего момента, а версия с одним двигателем имела только 218 «лошадей» и 330 Ньютон-метров. Об этом в своем Telegram-канале написал автоблогер Роман Яровой.

Описывая впечатления от новой версии гибридного кроссовера, он отметил улучшившуюся динамику разгона. С 0 до 100 километров автомобиль набирает за 7,1 секунды. Но немного сократился общий запас хода, который теперь составляет одну тысячу километров.

«Задний электромотор тут в любом случае работает, в том числе при езде по трассе, а момент между осями распределяется автоматически, каких-то отдельных внедорожных режимов у кроссовера нет», — отметил Яровой.

К числу важных новшеств он отнес появление разъема для быстрой зарядки стандарта CCS2, обновление мультимедийной системы, а также подключение поддержки Apple CarPlay и его аналога для Android под названием ZLink. Производитель уменьшил объем топливного бака, компоновка в любом исполнении осталась пятиместной. По уровню оснащения полноприводная версия полностью повторяет переднеприводный вариант i-Space 2WD.

Стоимость полноприводного Evolute i-Space в единственной доступной комплектации составляет 3 790 000 рублей, но с учетом государственной программы субсидирования покупка кроссовера обойдется в 2 865 000 рублей.

Также Яровой сообщил, что уже в ближайшее время дополнит отзыв новыми впечатлениями от тест-драйва машины на дорогах Адыгеи.

