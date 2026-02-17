Необычная тактика соблазнения коллеги привела к неожиданному результату

Пользователь Reddit с ником KimK_Madison пожаловался, что лишился работы после попытки заинтересовать коллегу. Работавший в небольшом автосалоне американец положил глаз на 22-летнюю секретаршу своего начальника.

«Я решил стать загадочным и уверенным в себе парнем, а не обычным клоуном, какой я и есть на самом деле. Я посмотрел кучу отвратительного контента для альфа-самцов и начал намеренно игнорировать предмет моего обожания, причем делать это в резкой форме. Если она выказывала дружелюбие, то я в ответ почти не обращал на нее внимания, полагая, что это создаст впечатление моей занятости и поднимет мою ценность в ее глазах», — написал автор.

Однако эффект оказался обратным: девушка пожаловалась на него боссу. Тот вызвал парня к себе на разговор и рассказал, что его считают враждебным и создающим напряжение на работе. Автор запаниковал и заявил в ответ, что это секретарша ведет себя странно. Парень объяснил это тем, что он ей нравится.

«Начальник уставился на меня, будто у меня выросла вторая голова. Он сказал, что мы не в школе и конфликты в офисе недопустимы. А сегодня утром меня снова вызвали, чтобы сообщить об увольнении. Официальная причина — несоответствие корпоративной культуре», — заключил автор.

