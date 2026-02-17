Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:30, 17 февраля 2026Интернет и СМИ

Необычная тактика соблазнения коллеги привела к неожиданному результату

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Standret / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником KimK_Madison пожаловался, что лишился работы после попытки заинтересовать коллегу. Работавший в небольшом автосалоне американец положил глаз на 22-летнюю секретаршу своего начальника.

«Я решил стать загадочным и уверенным в себе парнем, а не обычным клоуном, какой я и есть на самом деле. Я посмотрел кучу отвратительного контента для альфа-самцов и начал намеренно игнорировать предмет моего обожания, причем делать это в резкой форме. Если она выказывала дружелюбие, то я в ответ почти не обращал на нее внимания, полагая, что это создаст впечатление моей занятости и поднимет мою ценность в ее глазах», — написал автор.

Однако эффект оказался обратным: девушка пожаловалась на него боссу. Тот вызвал парня к себе на разговор и рассказал, что его считают враждебным и создающим напряжение на работе. Автор запаниковал и заявил в ответ, что это секретарша ведет себя странно. Парень объяснил это тем, что он ей нравится.

«Начальник уставился на меня, будто у меня выросла вторая голова. Он сказал, что мы не в школе и конфликты в офисе недопустимы. А сегодня утром меня снова вызвали, чтобы сообщить об увольнении. Официальная причина — несоответствие корпоративной культуре», — заключил автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как случайно стал причиной перемен в жизни старой знакомой. По словам мужчины, они встретились спустя 15 лет, после чего женщина моментально уволилась.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Конфликт входит в завершающую стадию». Переговоры по Украине впервые пройдут в Европе. Чего от них ждать и почему выбрали Женеву?

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    На Западе рассказали об американских пилотах F-16 на Украине

    Необычная тактика соблазнения коллеги привела к неожиданному результату

    Военкоры сообщили о подготовке массированного удара по Украине

    Марочко раскрыл проблему командования ВСУ

    На Украине сообщили о движущейся в стороны западных областей сотне дронов

    Военный блогер сообщил об ударе «Цирконами» по станции в Киевской области

    В Киеве призвали серьезно отнестись к «историческим лекциям» России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok