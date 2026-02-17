Реклама

Наука и техника
20:02, 17 февраля 2026Наука и техника

Перечислены недостатки OLED-телевизоров

BGR: Главными минусами ТВ с OLED назвали высокую цену и выгорание пикселей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Grzegorz Czapski / Shutterstock / Fotodom  

Журналисты издания BGR рассказали о недостатках, которые сопряжены с покупкой и владением OLED-телевизором. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы материала объяснили, что OLED-телевизоры стали популярными, так как могут обеспечить отображение натурального черного цвета и высочайшую контрастность. Однако у подобных устройств есть недостатки, которые перечислили специалисты. В первую очередь они заметили, что пиксели у OLED-телевизоров могут выгорать. Особенно нужно обращать внимание на матрицу при покупке бывшего в употреблении устройства.

Также журналисты отметили, что телевизоры с OLED-матрицей обычно стоят заметно дороже моделей с LED-экраном. Часто цены на девайсы могут отличаться в разы. Кроме того, авторы назвали процесс транспортировки подобного гаджета «логистическим кошмаром»: «OLED-панели чрезвычайно тонкие и хрупкие, поэтому даже небольшая ошибка, например, сильный удар о дверной проем или давление от ремня безопасности, может привести к повреждению».

При этом OLED-модели, по мнению авторов BGR, значительно превосходят обычные телевизоры по качеству — даже если речь идет об устройстве пятилетней давности.

В середине февраля компания TPV Technology Group представила первый в мире телевизор, имеющий экраны с двух сторон. Модель получила два 48-дюймовых OLED-дисплея.

