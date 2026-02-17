Реклама

Мир
23:03, 17 февраля 2026Мир

Опрос европейцев о демократии привел к неожиданным результатам

Politico: Более половины европейцев разочарованы в демократии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Более половины европейцев недовольны демократией, а каждый пятый согласен на диктатуру. О неожиданных результатах опроса организации AboutPeople сообщает издание Politico.

Утверждается, что недовольство работой европейской демократии выразили 76 процентов опрошенных в Греции, 68 процентов во Франции, 66 в Румынии, 42 в Великобритании и 32 в Швеции. 22 процента респондентов из этих стран назвали диктатуру «предпочтительней» демократии.

Каждый четвертый опрошенный также выразил готовность предоставить временные диктаторские полномочия «способному и эффективному лидеру».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал диктатуру нужной и полезной. «Диктатура. Даже [президент США Дональд] Трамп признал, что она нужна и полезна. Она всегда была нужна, когда есть ответственность», — сказал он.

