11:47, 17 февраля 2026

Патрушев рассказал о способном достать до России вооружении Финляндии

Патрушев: Финляндия получает корветы с вооружением, которое достает до РФ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: TT News Agency / Adam Ihse / Reuters

Финляндия получает корветы с ударным вооружением, способным достать до северо-западных регионов России. Об этом в интервью aif.ru заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он отметил, что НАТО создает на Балтике многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия против РФ.

«На основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров», — заявил Патрушев.

По его словам, например, финны получают корветы с ударным вооружением, которое достает до северо-западных регионов России.

Патрушев также заявлял, что НАТО планирует диверсии на подводных коммуникациях в Балтийском море с последующим обвинением Москвы.

