Патрушев рассказал о способном достать до России вооружении Финляндии

Финляндия получает корветы с ударным вооружением, способным достать до северо-западных регионов России. Об этом в интервью aif.ru заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Он отметил, что НАТО создает на Балтике многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия против РФ.
«На основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров», — заявил Патрушев.
По его словам, например, финны получают корветы с ударным вооружением, которое достает до северо-западных регионов России.
Патрушев также заявлял, что НАТО планирует диверсии на подводных коммуникациях в Балтийском море с последующим обвинением Москвы.