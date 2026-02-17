Реклама

20:06, 17 февраля 2026Мир

Переговоры по Украине в Женеве завершились

Reuters: Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Политическая часть первого дня трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Женеве завершилась. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«Политическая часть трехсторонних мирных переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США в Женеве завершилась на сегодня», — сказано в сообщении.

Переговоры длились более четырех часов. Reuters отмечает, что военные представители сторон еще продолжают консультации.

При этом источник агентства ТАСС сообщает, что трехсторонние переговоры еще не завершены. Позже РИА Новости уточнило, что к 20:25 по московскому времени контакты были полностью завершены.

Ранее сообщалось, что советники по национальной безопасности Великобритании, Германии, Италии и Франции могут встретиться с командами США и Украины на полях переговоров в Женеве 17 февраля.

С 17 по 18 февраля в Женеве проходит новый раунд переговоров России и Украины. Уточняется, что энергетическое перемирие обсуждается в качестве одной из ключевых тем. Делегацию России возглавляет помощник российского президента Владимир Мединский.

