Перспективы заключения энергетического перемирия оценили

Военкор Кулько: Киев ничего не может предложить взамен энергетического перемирия

Киев требует заключить энергетическое перемирие, но ничего не может предложить взамен. Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько в Telegram.

«В Киеве начались мольбы об "энергетическом перемирии", но интересно, что они предложат взамен? На территориальный компромисс в том виде, какой требуем мы, они не пойдут», — оценил он перспективы заключения перемирия.

Кулько отметил, что энергетическое перемирие выгоднее Украине, чем России. По его словам, Киеву нечего предложить Москве. Военкор считает, что какого-то прорыва на переговорах в Женеве ожидать не стоит.

Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров рассказал о начале переговоров с Россией и США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сегодня не стоит ожидать новостей о переговорах по Украине.