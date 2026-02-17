Подсчитаны потери Европы из-за отказа от российской нефти

Евростат: После отказа от российского сырья ЕС переплатил за нефть €22,7 млрд

После отказа от российского сырья Евросоюз (ЕС) переплатил за нефть 22,7 миллиарда евро. Потери со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Евростат) подсчитало РИА Новости.

Из-за роста цен после отказа от поставок из России средняя цена импорта энергоресурсов выросла с 57,4 евро за баррель в 2021 году до 64,3 евро в 2025-м. Несмотря на то, что объемы поставок упали до 3,3 миллиарда баррелей, переплата за сырье значительно увеличилась. По итогам трех лет она составила более чем 280 миллиардов евро.

По данным Евростата, отказ Германии от российской нефти обошелся ведущей экономике Европы почти в 40 миллиардов евро, именно столько страна переплатила за импортное топливо за последние четыре года. В январе-ноябре 2021-го ФРГ закупала сырье по 55,2 евро за баррель, то за аналогичный период 2022-го цена достигла 90,5 евро, 2023-го — 77,5 евро, 2024-го — 75,5 евро, 2025-го — 63,7 евро.

В начале февраля Еврокомиссия (ЕК) опубликовала в Официальном журнале ЕС намерение запретить импорт российской нефти до конца 2027 года. Поводом для такого решения названы существенные риски для безопасности и необходимость предотвращения энергетической зависимости, которые возникают в случае продолжения закупки нефти у Москвы. ЕК будет активно сотрудничать с государствами, испытывающими наибольшие трудности по минимизации рисков, для облегчения им доступа к альтернативным поставщикам.