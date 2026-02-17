Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:56, 17 февраля 2026Экономика

Подсчитаны потери Европы из-за отказа от российской нефти

Евростат: После отказа от российского сырья ЕС переплатил за нефть €22,7 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

После отказа от российского сырья Евросоюз (ЕС) переплатил за нефть 22,7 миллиарда евро. Потери со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Евростат) подсчитало РИА Новости.

Из-за роста цен после отказа от поставок из России средняя цена импорта энергоресурсов выросла с 57,4 евро за баррель в 2021 году до 64,3 евро в 2025-м. Несмотря на то, что объемы поставок упали до 3,3 миллиарда баррелей, переплата за сырье значительно увеличилась. По итогам трех лет она составила более чем 280 миллиардов евро.

По данным Евростата, отказ Германии от российской нефти обошелся ведущей экономике Европы почти в 40 миллиардов евро, именно столько страна переплатила за импортное топливо за последние четыре года. В январе-ноябре 2021-го ФРГ закупала сырье по 55,2 евро за баррель, то за аналогичный период 2022-го цена достигла 90,5 евро, 2023-го — 77,5 евро, 2024-го — 75,5 евро, 2025-го — 63,7 евро.

В начале февраля Еврокомиссия (ЕК) опубликовала в Официальном журнале ЕС намерение запретить импорт российской нефти до конца 2027 года. Поводом для такого решения названы существенные риски для безопасности и необходимость предотвращения энергетической зависимости, которые возникают в случае продолжения закупки нефти у Москвы. ЕК будет активно сотрудничать с государствами, испытывающими наибольшие трудности по минимизации рисков, для облегчения им доступа к альтернативным поставщикам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перед переговорами в Женеве совершили налет на регионы России. В Краснодарском крае горит нефтеперерабатывающий завод

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Известную телеведущую обокрали в поезде

    Саннино вновь вышел на работу

    46-летняя жена Валерия Меладзе показала их совместное фото 20-летней давности

    Россиянка описала жизнь пенсионеров в Европе фразой «нам есть чему поучиться»

    Прилет украинских БПЛА зафиксировали в одном из регионов Урала

    Apple назвала дату новой презентации

    Стоимость кремации в России взлетела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok