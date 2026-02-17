Реклама

Экономика
11:44, 17 февраля 2026Экономика

В России поищут способы использовать частные деньги на госпроекты

Мишустин поручил найти способ привлечь инвесторов на инфраструктурные проекты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Глава правительства России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, поручил Минфину, Минстрою, Минэкономразвития и Банку России найти новые способы для привлечения частных инвесторов к реализации инфраструктурных проектов. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Свои предложения ведомства должны будут подготовить не позднее 1 мая. Саму стратегию необходимо актуализировать с учетом современных требований к этим секторам экономики до 1 октября, после этого план ее реализации будет внесен в правительство в срок до 15 ноября.

Также в списке поручений премьера по итогам сессии имеется финансовое оздоровление сферы ЖКХ. Предполагается, что для этой цели власти изменят нормативное регулирование «в части обеспечения сбалансированной тарифной политики». Если речь идет о повышении доходов отрасли, то такая формулировка означает рост части тарифов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией вокруг повышения платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Таким образом он прокомментировал массовые жалобы россиян на высокие счета за ЖКУ, которые в ряде случаев выросли после индексации в два раза.

