В России поищут способы использовать частные деньги на госпроекты

Мишустин поручил найти способ привлечь инвесторов на инфраструктурные проекты

Глава правительства России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, поручил Минфину, Минстрою, Минэкономразвития и Банку России найти новые способы для привлечения частных инвесторов к реализации инфраструктурных проектов. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Свои предложения ведомства должны будут подготовить не позднее 1 мая. Саму стратегию необходимо актуализировать с учетом современных требований к этим секторам экономики до 1 октября, после этого план ее реализации будет внесен в правительство в срок до 15 ноября.

Также в списке поручений премьера по итогам сессии имеется финансовое оздоровление сферы ЖКХ. Предполагается, что для этой цели власти изменят нормативное регулирование «в части обеспечения сбалансированной тарифной политики». Если речь идет о повышении доходов отрасли, то такая формулировка означает рост части тарифов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией вокруг повышения платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Таким образом он прокомментировал массовые жалобы россиян на высокие счета за ЖКУ, которые в ряде случаев выросли после индексации в два раза.