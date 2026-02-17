Полиция остановила бездомного на Ferrari и раскрыла крупное мошенничество

Во Франции мошенники притворялись бездомными и безработными ради выплат

Во Франции полиция арестовала семью мошенников, которые обманным путем получили социальные выплаты в размере 1,8 миллиона евро (164 миллиона рублей). Об этом пишет Ouest-France.

Расследование крупного мошенничества началось после того, как дорожная полиция остановила Ferrari за превышение скорости. Ярко-красная машина неслась на скорости 250 километров в час. За рулем, как вспоминают полицейские, сидел ничем не примечательный мужчина в хорошей одежде.

На допросе владелец Ferrari заявил, что он бездомный и безработный человек, а дорогой автомобиль, по его словам, принадлежит матери. Это оказалось ложью: автомобиль был зарегистрирован на риэлторскую компанию, которой управлял водитель и его родственникам. Полицейским показалось это подозрительным, они стали изучать состояние семьи и раскрыли мошенническую схему.

Водитель и его семья получали значительные доходы от своей компании, однако не декларировали их и уклонялись от налогов. Более того, по документам они все считались неплатежеспособными, поэтому получали пособия от государства.

Всех членов семьи задержали. Их ожидает суд.

