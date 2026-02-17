Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля

12:04, 17 февраля 2026Силовые структуры

Получавший взятки и откаты в ДНР бывший российский губернатор оказался склонен к суициду

В Курске суд продлил арест экс-главе Курской области Смирнову по делу о взятках
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Получавший откаты в Донецкой народной республике (ДНР) бывший глава Курской области Алексей Смирнов поставлен на учет в СИЗО как склонный к суициду и членовредительству. Об этом заявил прокурор на заседании в Ленинском районном суде, передает ТАСС.

По его словам, Смирнов не реагировал на мероприятия воспитательной направленности. «Смирнов характеризуется отрицательно», — сказал гособвинитель.

По данным агентства, сам бывший губернатор не согласен с тем, что склонен к суициду. Кроме того, его адвокат заявил, что его доверителю поступали угрозы расправы от неопределенного круга лиц.

В результате, суд продлил Смирнову арест на три месяца.

Ранее сообщалось, что он признался в получении около 30 миллионов рублей взяток от бизнесменов по контрактам, которые были связаны с устройством фортификационных сооружений на границе и заключил сделку со следствием.

