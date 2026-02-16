Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:35, 16 февраля 2026Силовые структуры

После смерти задержанного россиянина в отделе полиции возбудили уголовное дело

В Новошахтинске возбудили дело после смерти задержанного в отделе полиции
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Уголовное дело было возбуждено после того, как в отделе полиции в Новошахтинске скончался задержанный. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по Ростовской области. Перед смертью самочувствие мужчины резко ухудшилось.

Как сообщили в ведомстве, когда задержанному стало плохо, ему вызвали скорую, однако прибывшие на место медики не смогли ему помочь. «Несмотря на усилия врачей, состояние мужчины продолжало ухудшаться, и впоследствии медики констатировали его смерть», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Расследование продолжается.

Случай произошел еще в январе этого года. По некоторым данным, задержанный ранее уже был судим. В последний раз его задержали за то, что он ворвался в дом к женщине и ограбил ее. При задержании он оказал полицейским сопротивление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Зеленский заявил о согласии Украины на все реалистичные предложения США

    Конгрессвумен рассказала о начале проблем с расследованием дела Эпштейна

    Зеленский сообщил о подготовке массированных ударов по энергетике Украины

    57-летняя актриса случайно обнажила грудь на публике

    После смерти задержанного россиянина в отделе полиции возбудили уголовное дело

    Олимпийская чемпионка показала нижнее белье и получила миллион долларов

    Эпштейн пошутил про свой пенис в разговоре с юристкой Обамы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok