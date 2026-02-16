После смерти задержанного россиянина в отделе полиции возбудили уголовное дело

В Новошахтинске возбудили дело после смерти задержанного в отделе полиции

Уголовное дело было возбуждено после того, как в отделе полиции в Новошахтинске скончался задержанный. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по Ростовской области. Перед смертью самочувствие мужчины резко ухудшилось.

Как сообщили в ведомстве, когда задержанному стало плохо, ему вызвали скорую, однако прибывшие на место медики не смогли ему помочь. «Несмотря на усилия врачей, состояние мужчины продолжало ухудшаться, и впоследствии медики констатировали его смерть», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Расследование продолжается.

Случай произошел еще в январе этого года. По некоторым данным, задержанный ранее уже был судим. В последний раз его задержали за то, что он ворвался в дом к женщине и ограбил ее. При задержании он оказал полицейским сопротивление.