Председателя комитета по госзаказу Петербурга сняли с рейса сотрудники ФСБ России

Председателя комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых сняли с рейса в аэропорту Пулково сотрудники ФСБ России. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.
Чиновник пытался покинуть город, его доставили к следователю на допрос в рамках возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий в связи с предоставлением преференций ряду компаний.
По данным следствия, с 2024 года подчиненные Толстых реализовывали преступную схему по предоставлению незаконных преимуществ и победу в проводимых конкурсах с целью заключения с ними госконтрактов в нарушение законных требований. Толстых является организатором криминальной схемы, уточнили в СК.
6 февраля был задержан начальник отдела осуществления централизованных закупок и межведомственного взаимодействия комитета по госзаказу Егор Леонов. Он с санкции суда отправлен под стражу в СИЗО.
Ранее сообщалось об аресте исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова, которому предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).