09:33, 17 февраля 2026Силовые структуры

Преподаватель из Китая попал под суд в России из-за машины

В Костроме суд оштрафовал учителя из КНР на 2 тыс руб. за наклейку РДК на машине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Костроме преподавателя из Китая Цинь Лидуня оштрафовали за наклейку «Русского добровольческого корпуса» (РДК; признан в России террористической организацией и запрещен) на автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчину обвинили по части 1 статьи 20.3 КоАП («Демонстрация экстремистской символики»). Во время заседания он заявил, что не знает значения наклейки, как и то, как она оказалась на машине. Однако суд решил, что фигурант пытается уйти от ответственности, оштрафовал его на две тысячи рублей и конфисковал наклейку.

Как установил суд, мужчина оказался в поле зрения правоохранителей, когда они остановили его на дороге.

По данным канала, в Китае он изучал русский язык. В 2012 году он приехал на стажировку во Владивосток, а потом — в Кострому. Там он устроился преподавать китайский язык в Костромской государственный университет. В 2024 году он принял участие в открытии первого в городе центра изучения китайского языка.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к четырем годам колонии общего режима гражданин США Роберта Мао за попытку вывезти из страны приклады для автомата Калашникова и карабина «Сайга».

